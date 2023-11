Diese Single Estate Series wird ausschliesslich mit Melasse aus lokalem Zuckerrohr hergestellt. Fermentiert, destilliert, gereift und geblendet in Mount Gay stellt dieser Rum einen einzigartigen Ausdruck des Terroirs auf Barbados dar. Man geniesst ihn am besten pur. Er öffnet sich mit der Zeit und bietet Komplexität in zahlreichen Geschmacksschichten.

Lateltin AG, Winterthur

lateltin.com

Diesen Artikel teilen: