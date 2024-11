Paul Ullrich AG übernimmt Mehrheit von Drinks of the World

Das Unternehmerehepaar Urs und Jacqueline Ullrich übernahm am 1. Juli 2024 die Mehrheit der Drinks of the World GmbH von Susi und Stefan Müller.

So konnte das Familienunternehmen Drinks of the World die ideale Nachfolgelösung treffen. Für ULLRICH ist die Übernahme ebenfalls ein «Perfect Match». ULLRICH, mit über 100 Jahren Erfahrung und 120 Mitarbeitenden, betreibt ebenfalls 9 Fachgeschäfte für Weine und Spirituosen und bedient zudem Kunden in Gastronomie, Fachhandel, Grosshandel und Detailhandel.

Drinks of the World wurde 1996 von Susi und Stefan Müller gegründet und erfolgreich aufgebaut. Das Unternehmen betreibt heute mit 100 Mitarbeitenden 9 Filialen in den Bahnhöfen Zürich, Bern, Luzern, Basel, Winterthur, Genf, Oerlikon und St. Gallen. Die Präsenz an Top Standorten und die hohe Fachkompetenz machten Drinks of the World zu einer starken Marke mit treuen und loyalen Kunden.

Drinks of the World wird unabhängig weitergeführt. Es gibt keine Veränderungen für die Mitarbeitenden, der Name «Drinks of the World» bleibt bestehen und die Filialen werden an allen Standorten weiterbetrieben. Stefan Müller wird bis mindestens Ende 2025 als Geschäftsführer des Unternehmens tätig sein. Susi Müller bleibt ebenfalls in der heutigen Funktion aktiv.

Paul Ullrich AG, Münchenstein

ullrich.ch | beerworld.ch

Diesen Artikel teilen: