Lateltin AG

Distributionsübernahme der Stoli Brands

Die Distributions-Kooperation zwischen der Firma Dettling & Marmot AG und der Stoli Group, mit den Marken: Stolichnaya, Elit Vodka, Cenote und Bayou Rum, wurde per Ende Februar 2022 beendet und per 1. März 2022 in die Lateltin AG integriert.