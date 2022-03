Die SWISS BAR AWARDS finden auch in diesem Jahr statt. Ab dem 1. Mai können sich Bars und Barkeeper in sieben Kategorien bewerben und um die begehrten Awards kämpfen. 2022 werden die SWISS BAR AWARDS zum 20. Mal verliehen. Dieses grosse Jubiläum wird an der Award Night vom Sonntag, 23. Oktober 2022 besonders gefeiert.

Für einen Award der renommiertesten Auszeichnung der Schweizer Barszene findet man noch in jeder Bar gerne einen geeigneten Platz. Doch nur die Besten der Besten können sich rühmen, eine der begehrten Trophäen als Beweis und Anerkennung für herausragende Leistungen sein oder ihr Eigen zu nennen.

Denn einen SWISS BAR AWARD muss man sich stets verdienen – und das wird auch anlässlich des Jubiläums 20 Jahre SWISS BAR AWARDS nicht anders sein.

Sieben Kategorien. Zahlreiche Highlights.

Dass ein runder Geburtstag die Erwartungen in die Höhe schraubt, davon kann Ruedi Zotter ein Lied singen. Zum 25. Geburtstag von BAR NEWS unterzog der Herausgeber des Fachmagazins und Initiator der SWISS BAR AWARDS sowohl dem Fachmagazin als auch den Auszeichnungen ein komplettes Makeover.

«Nach zwei Jahren Pandemie freuen wir uns ausser­ordent­lich, dass wir für dieses Jubiläum nun mit dem ‹ganz grossen Barlöffel› anrühren können.» Ruedi Zotter, Initiant

Doch für das SWISS BAR AWARDS-Jubiläum legt Ruedi Zotter noch eins drauf: «Nach zwei Jahren Pandemie, die uns die Durchführung der SWISS BAR AWARDS zwar nicht verhindert, aber doch erschwert hatten, freuen wir uns ausserordentlich, dass wir für dieses Jubiläum nun mit dem ‹ganz grossen Barlöffel› anrühren können.»

Ausschreibung im Mai

Einen ersten Unterschied dürfte dem aufmerksamen Beobachter und der Kennerin der Schweizer Barszene bereits aufgefallen sein. Die Ausschreibung startet in diesem Jahr nicht im März, sondern etwas später. Von Mai bis Juni 2022 können sich Bars und Barkeeper in den folgenden sieben Kategorien bewerben:

Barkeeper of the year

Jahrgang 1998 und älter, Vollzeit im Barbusiness tätig. Die Königsdisziplin. Der beste Barkeeper (m/w) des Jahres überzeugt mit Gastfreundschaft, Kreativität und Fachwissen.

Best Barkeeper Talent

Jahrgang 1999 – 2003, Vollzeit oder Teilzeit im Barbusiness tätig. Der Award für das grösste Nachwuchstalent der Schweizer Barszene.

Best Newcomer Bar

Neu- oder Wiedereröffnung per 1. Januar 2021 oder später. Locations, die vor Kurzem neu eröffnet oder umfassend renoviert wurden.

Best Longseller Bar

Seit über 10 Jahren ein Place to be. Locations mit starker Ausstrahlungskraft, die seit über einem Jahrzehnt in der Barszene verankert sind.

Best Bar Menue

Attraktive Barkarte in gedruckter oder digitaler Form. Barkarte mit zeitgemässem Angebot, die man auch nach der Bestellung nicht weglegen möchte.

Best Hotel Bar

Bar und zugleich Aushängeschild eines Hotels. Hotelbar, die Einheimische und Gäste durch Service, Qualität, Location und Gastfreundschaft überzeugt.

Best Bar Team

Barteam, bestehend aus mindestens drei Personen. Team, das dank vorbildlichem Personalmanagement beliebt bei Gästen, Mitarbeitenden und Barprofis ist.

Zusätzlich zu den sieben bisherigen Award-Kategorien wird in diesem Jahr ein «Lifetime-Award» verliehen.

Save the Date: Award Night 2022

Ein besonderes Highlight der Schweizer Barszene ist jeweils die Award Night der SWISS BAR AWARDS. In den letzten Jahren fand diese stets Mitte September in Zürich Oerlikon statt. Für den im grösseren Stil geplanten Jubiläumsanlass hätten die Räumlichkeiten am bekannten Ort jedoch nicht ausgereicht. Aus diesem Grund wird die Award Night der SWISS BAR AWARDS 2022 an folgendem Termin stattfinden:

Ort

Trafo Baden, Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden

Datum

Sonntag, 23. Oktober 2022 – ab ca. 17.00 Uhr

