Stoli®-Gruppe verurteilt russische Aggression

Stoli (Stolichnaya) und Elit Vodka werden in Lettland (Riga) hergestellt und abgefüllt.

Die Stoli Gruppe und ihr Eigentümer Yuri Shefler wurden selbst vor fast zwei Jahrzehnten aus Russland vertrieben. Die Stoli®-Gruppe kämpft seit langem gegen die Unterdrückung durch das russische Regime. Wir verurteilen eindeutig die Militäraktion in der Ukraine und stehen an der Seite des ukrainischen Volkes.

«Die Sicherheit unseres ukrainischen Teams hat für uns oberste Priorität. Wir beobachten die Situation genau und handeln bereits schnell und entschlossen, um unsere Mitarbeiter vor Ort und unsere Partner bei Bedarf zu unterstützen», sagte Damian McKinney, Global CEO der Stoli® Group. «Wir haben zwar keine Niederlassungen in Russland, aber in der Ukraine und in vielen anderen Ländern, in denen wir tätig sind.»

Die Stoli®-Wodka-Marken und ihr Eigentümer Yuri Shefler wurden vor fast zwei Jahrzehnten aus Russland vertrieben. «Als Gründer der Unternehmensgruppe SPI habe ich persönlich die Verfolgung durch die russischen Behörden erlebt und teile den Schmerz der Ukraine und ihrer Bevölkerung», so Shefler.

Herstellung und Abfüllung in Lettland

Stoli® Premium und Elit™ Wodka werden in Riga, Lettland, hergestellt und abgefüllt. Die Marke ist beim US TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) als lettisches Produkt registriert.

«Wir sind inspiriert von dem russischen Volk, das auf die Strasse gegangen ist und ein Ende dieses Angriffs auf eine souveräne Nation gefordert hat. Seit Jahrzehnten unterstützt die Stoli® Group die Ausgegrenzten und diejenigen, die von ungerechtfertigter Aggression bedroht sind. Wir stehen jetzt an der Seite aller Ukrainer*innen, Russinnen und Russen, die nach Frieden rufen», sagte McKinney.

