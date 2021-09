Shake-It, Baby!

Nach dem europaweiten Stopp von Produktion und Vertrieb der Traditions-Marke Rose’s Lime Juice, steht der standesgemässe Nachfolger bereits in den Startlöchern.

Crafted in Kopenhagen vom gleichen Hersteller Hans Just, den viele Schweizer Barprofis bereits bei internationalen Roses Cup Finals und Afterpartys in der dänischen Hauptstadt kennenlernen durften. Somit kann man sich weiterhin auf die gewohnt hohe Sorgfalt der Zutaten und Herstellung verlassen. Einzig der seit jeher hohe Anteil der ausschliesslich frischen Limetten wurde noch weiter erhöht.

Neben der Hauptsorte Shake-It Lime Cordial stehen zu Beginn auch die Flavours Mango, Strawberry und Sugar Cane zur Verfügung – in Kürze weiter ergänzt mit dem stark im Trend liegenden Rhabarber-Geschmack.

Haecky Import AG, Reinach BL

shakeitmixer.com

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0 Du hast bereits abgestimmt!

Diesen Artikel teilen: