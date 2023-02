In Italien ist Familie bekanntlich alles. So auch bei Ramazzotti. Jetzt überrascht das Haus des beliebten Kräuterlikörs mit einer neuen Kreation in seiner Produktfamilie. Dabei bringt der neue sinnliche Cremelikör Ramazzotti Crema alle Zutaten mit, die einen echten italienischen Klassiker ausmachen: eine zarte Cappuccino-Note, ein sahnig-süsses Aroma und eine herrliche Cremigkeit. Erhältlich in der ganzen Schweiz ab Mitte März.

Pernod Ricard Swiss SA, Wallisellen

pernod-ricard-swiss.com

