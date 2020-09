Zentralbar, Luzern

Mitten in Luzern eröffnet die Zentralbar im Alten Centralhof und knüpft damit an alte Traditionen an. Unter Leitung von Manuel Schlüssler trifft man hier auf eine exquisite Spirituosenauswahl mit Fokus auf Whisk(e)y. Und natürlich kommen auch die Cocktail-Enthusiasten auf ihre Kosten.

Ob altbewährte Klassiker oder innovative «Zignatures », die alle mit «Z» beginnen, für jeden ist etwas dabei. Untermalt wird die stilvoll klassische Atmosphäre regelmässig durch Live-Musik der verschiedensten Genres, von Newcomer bis Profimusiker.

Zentralbar

Öffnungszeiten

DI–MI 11.00–00.30 Uhr

DO–SA 11.00–03.30 Uhr

SO 14.00–00.30 Uhr



Zentralstrasse 10, 6003 Luzern

zentralbar.ch

