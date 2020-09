Studer Vieilles-Serie in neuer Verpackung

Neu werden Vieille Poire und Vieille Prune auch in der 300-cl-Magnum-Flasche abgefüllt.

Die Distillerie Studer bietet ihre Vieilles-Serie, bestehend aus Vieille Prune, Vieille Poire und Vieille Pomme in Zukunft in neuen Flaschen mit zeitgemässen Etiketten an. Die Idee der neu gestalteten Flaschen mit den stylischen Etiketten im Briefmarken-Look war die Verbindung von Alt und Neu, von Tradition und Moderne.

Sie wurden entworfen von Käthi Friedli-Studer, die zusammen mit ihrem Ehemann Ivano in vierter Generation die Firma führt. Nach diesem vielversprechenden Auftakt kündigte die Distillerie Studer an, ihr Sortiment in der kommenden Zeit sukzessive neu zu gestalten.

Distillerie Studer & Co AG

distillery.ch

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

0 0

Diesen Artikel teilen: