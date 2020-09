Lenox Bar, Marriott Hotel, Zürich

Benannt nach der Lenox Avenue New Yorks offeriert die neue Hotelbar neben verschiedenen Mixgetränken eine breite Whiskey- und Zigarrenauswahl. Cheesecake, Burger oder Caesar Salat ergänzen das kulinarische Angebot.

New York-Feeling an der Limmat

New York-Feeling an der Limmat

Benannt nach der Lenox Avenue in New York

Seit Juni 2020 heisst die neue Lenox Bar im Zürich Marriott Hotel Gäste willkommen. «Von den Drinks über die Essensauswahl bis hin zur Jazzmusik: Die Lenox Bar nimmt die Besucher mit auf eine kleine Reise in den Big Apple», sagt Barmanager Francois Bräuning.

Hinter dem Design steckt das internationale Innenarchitekturunternehmen Living Design. Die Firma mit Sitz in Stockholm und Genf hat bereits eine Vielzahl an Hotels ausgestattet, darunter das Marriott Airport Geneva oder das Intercontinental in Davos.

Lenox Bar

Öffnungszeiten

MO–SO 09.00–00.30 Uhr

Zürich Marriott Hotel

Neumuehlequai 42, 8006 Zürich

T +41 44 360 73 24

lenoxbar.ch

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

0 0

Diesen Artikel teilen: