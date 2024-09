Über den Dächern der Stadt Zürich

Diese Oase auf dem Dach des ikonischen Hotels bietet mit Holzfussböden, einer lebendigen Wand und einer niveauvollen, überdachten Bar eine elegante, zeitgenössische Kulisse für die Gäste. Das Mandarin Oriental Savoy Zürich hat nebst der Rooftop-Bar noch zwei weitere Lokale zu bieten: Die stimmungsvolle Mandarin Lounge, wo Sie Cocktails und leichte Snacks am lauschigen offenen Kamin geniessen können. Und die Savoy Brasserie & Bar, in welcher kulinarische Kunstfertigkeit auf ein elegantes Ambiente trifft.

Öffnungszeiten

1838 Rooftop

April – September, MO: – SO 12.00 – 22.00 Uhr

Mandarin Lounge

SO – DO: 10.30 – 23.00 Uhr

FR – SA: 10.30 – 00.00 Uhr

Savoy Brasserie & Bar

MO – SO: 07.00 – 22.00 Uhr

Mandarin Oriental Savoy, Zürich

Poststrasse 12, 8001 Zürich

mandarinoriental.com

