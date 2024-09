Transgourmet übernimmt Saviva

Der Zusammenschluss bietet den Kundinnen und Kunden viele neue Chancen im Bereich Logistik, Vertrieb und Sortiment. Alle Mitarbeitenden werden übernommen. Die Saviva AG gehörte seit 2021 zur HEBA Food Holding AG mit Sitz in Brunegg AG. Der Eigentümer Hermann Bader (83) möchte die erfolgreiche Saviva AG auch in Zukunft in guten Händen wissen:

«Der gemeinsame Weg mit der Transgourmet ist die ideale Lösung, um Saviva mit ihren Kundinnen, Kunden und Mitarbeitenden weiterhin in eine erfolgsversprechende Zukunft zu führen.»

Transgourmet Schweiz AG, Moosseedorf | transgourmet.ch

Saviva AG, Brunegg | saviva.ch

