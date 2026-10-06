Neuer Senior Commercial Director DACH bei Diageo

Diageo gibt die Ernennung von Kai Grzywatz zum Senior Commercial Director DACH mit Wirkung zum 1. November 2026 bekannt.

In dieser neu geschaffenen Position wird er den Bereich Commercial von Diageo in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten und dabei die bislang von Aleksandra Dzakovic, Commercial Director Germany, und Daniel Demke, Commercial Director CHAT (Schweiz und Österreich), wahrgenommenen Verantwortlichkeiten zusammenführen.

Erfahrener Commercial Leader für die DACH-Region

Kai Grzywatz wechselt von der Carlsberg Group zu Diageo, wo er zuletzt als Managing Director Sales Germany tätig war. Er wird für die Entwicklung und Umsetzung der Commercial Strategie von Diageo in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein.

Führungswechsel in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Im Zuge der Umsetzung der neuen Commercial-Organisation von Diageo wurde Aleksandra Dzakovic mit Wirkung zum 1. September 2026 zum Head of Off-Trade DACH ernannt. Sie wird das Off-Trade-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten. Daniel Demke, Commercial Director CHAT, hat Diageo Ende August 2026 verlassen.

Diageo Suisse SA, Lausanne

diageo.com

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