Der Ort verbindet modernes Design mit historischer Architektur und verfügt über einen einzigartigen Keller, der um erhaltene römische Ruinen aus dem 4. Jahrhundert herum angelegt wurde. In diesen aussergewöhnlichen Räumlichkeiten finden das ganze Jahr über Live-Musik, Whisky-Meisterkurse, private Veranstaltungen und exklusive Firmenveranstaltungen statt.
Öffnungszeiten
DI–MI: 17.00–00.00 Uhr
DO: 17.00–01.00 Uhr
FR–SA: 16.00–02.00 Uhr
Silverback Geneva
Rue de l’Hôtel de ville 3
1204 Genf
silverbackgeneva.com