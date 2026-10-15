Situiert in der Genfer Altstadt ist das Silverback Geneva eine erstklassige Cocktail- und Whisky-Bar mit einer Auswahl von über 300 Whiskys, hauseigenen Cocktails und einem raffinierten Sharing-Menü.

Der Ort verbindet modernes Design mit historischer Architektur und verfügt über einen einzigartigen Keller, der um erhaltene römische Ruinen aus dem 4. Jahrhundert herum angelegt wurde. In diesen aussergewöhnlichen Räumlichkeiten finden das ganze Jahr über Live-Musik, Whisky-Meisterkurse, private Veranstaltungen und exklusive Firmenveranstaltungen statt.

Öffnungszeiten

DI–MI: 17.00–00.00 Uhr

DO: 17.00–01.00 Uhr

FR–SA: 16.00–02.00 Uhr

Silverback Geneva

Rue de l’Hôtel de ville 3

1204 Genf

silverbackgeneva.com

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