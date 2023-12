Die Betriebserweiterung der Appenzeller Alpenbitter AG ist geprägt vom Nachhaltigkeitsgedanken. Dieser zieht sich durch das ganze Projekt. Am 24. Oktober 2023 fand die symbolische Grundsteinlegung für den Neubau statt.

Die Vorarbeiten für die Betriebserweiterung der Appenzeller Alpenbitter AG waren anspruchsvoll. Zuerst wurde die neue Erschliessungsstrasse für die Logistik erstellt. Diese entflechtet in Zukunft die bisherigen Verkehrsströme vor dem bestehenden Betriebsgebäude. Die neue Zufahrt verläuft auf der östlichen Seite des Viadukts der Appenzeller Bahnen und führt durch einen Viaduktbogen zum Neubau.

Am 24. Oktober 2023 erfolgte die symbolische Grundsteinlegung. «Wir halten diesen historischen Moment für uns und die nächsten Generationen in einer Zeitkapsel fest», freut sich Pascal Loepfe-Brügger (Bildmitte), Geschäftsführer der Appenzeller Alpenbitter AG. In einer Appenzeller Alpenbitter-Flasche sind wichtige Informationen zur heutigen Situation des Familienunternehmens festgehalten.

Betriebserweiterung auf Kurs

Läuft jetzt alles nach Plan, kann der Erweiterungsbau im Herbst 2024 bezogen werden. Ab Mitte August 2024 bis Februar 2025 folgt die zweite

Etappe mit der Aufstockung des bestehenden Lagers. Im März 2025 werden die heutigen Büros erweitert. Diese sollen ab Mitte August 2025 bezugsbereit sein, womit das Projekt abgeschlossen sein wird.

Appenzeller Alpenbitter AG, Appenzell

appenzeller.com

Diesen Artikel teilen: