Entwicklung des Alkoholabsatzes pro Kopf

Der Alkoholverkauf pro Kopf in der Schweiz ist weiterhin rückläufig.

Dabei hat sich die Menge des verkauften Reinalkohols in Wein in diesem Zeitraum von 5,6 auf 4,1 Liter pro Kopf verringert. Hingegen ist der Verkauf von Bier, Spirituosen und Obstwein über die letzten 20 Jahre relativ konstant geblieben, ausser in den Jahren 2020 und 2021, in denen der Verkauf von Bier etwas abgenommen hat.

Im Jahr 2021 beträgt die verkaufte Menge Reinalkohol in Bier 2,9 Liter, in Spirituosen 1,5 Liter und in Obstwein 0,1 Liter pro Kopf. Dies entspricht im Jahr 2021 pro Kopf insgesamt etwa 50 Flaschen Wein à 0,75 Liter, 120 Dosen Bier à 0,5 Liter, 5,3 Flaschen Spirituosen à 0,7 Liter und 3 Flaschen Obstwein à 0,75 Liter (Zahlen nicht dargestellt).

Wein mit grösstem Anteil

Gemessen an den Anteilen des verkauften Reinalkohols hat Wein mit 48,2 Prozent im Jahr 2021 den grössten Anteil. Der Alkohol in Bier beträgt 33,6 Prozent des verkauften Reinalkohols, in Spirituosen 17,5 Prozent und in Obstwein 0,7 Prozent.

Verkauf von reinem Alkohol in Form von alkoholischen Getränken der Jahre 2021 / 2016 / 2011

Quelle: Bundesamt für Gesundheit BAG | Stand 17. Februar 2023

Definition der Berechnung

Der Verkauf wird berechnet aus der inländischen Produktion (Steuerdaten, deklarierte Destillationen) zuzüglich der Importe, abzüglich der Exporte. Die Methodik zur Berechnung des Indikators basiert auf der Definition der Weltgesundheitsorganisation für den Gesamtkonsum von Alkohol, der in einem Land zu einem bestimmten Zeitpunkt konsumiert wird.

Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen. Die versteuerte Menge entspricht nicht genau der verbrauchten Menge. Diese Zahlen berücksichtigen nicht den Konsum im Reiseverkehr, den Eigenverbrauch der Produzenten oder den Schwarzmarkt.

