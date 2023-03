Seit Jahren boomt Gin. Auch bei DistiSuisse wird dieser Trend festgestellt. In den vergangenen Jahren konnten die Verantwortlichen in der Kategorie Gin eine steigende Anzahl in der Schweiz hergestellten Produkte feststellen, die für die Prämierung eingereicht wurden. Bei der letzten Prämierung 2021 wurden bei der Kategorie Gin sogar die meisten Produkte eingereicht.

Diesem Trend möchte man bei der kommenden DistiSuisse gerecht werden. Neu wird in der Kategorie Gin die Degustation mit Tonic ermöglicht. Damit wird ein Wunsch Realität, der im Rahmen der Befragung anlässlich der letzten DistiSuisse von verschiedenen Teilnehmenden geäussert wurde. Die Einreicher haben also die Möglichkeit, ihr Produkt pur oder als Gin Tonic degustieren zu lassen.

Prämierungsfeier am 13. Oktober 2023

Die diesjährige DistiSuisse 2023 startet mit der offiziellen Ausschreibung im Mai 2023. Ab dann haben die Schweizer Spirituosenproduzenten die Möglichkeit, ihre Produkte in 19 Kategorien einzureichen. Bei der letzten Prämierung waren es 108 Betriebe, die mitmachten und insgesamt 600 Proben eingereicht haben.

Bei DistiSuisse hofft man, dass diese hohe Anzahl wieder erreicht wird. Die Ausschreibung läuft bis Ende Juni. Die eingereichten Proben werden im Sommer von einer geschulten Jury beurteilt. Alle eingereichten Produkte werden von einem zertifizierten Labor auf den Alkoholgehalt Vol.-% analysiert, Kategoriensieger zusätzlich auf Methanol, Ethylcarbamat bzw. Thujon, je nach Produkt.

Gespannt sein darf man auf Freitag, 13. Oktober 2023. An diesem Termin werden die Besten der Besten an der Prämierungsfeier in der alten Markthallte in Basel ausgezeichnet.

