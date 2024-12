Die sechs Finalteilnehmenden von «gusto25» stehen fest

Am 13. März 2025 kochen in der Berufsfachschule Baden wieder sechs Lernende um den Schweizer Meistertitel. Im Bild: Das Wettkochen 2024 mit der späteren Siegerin Samantha Buholzer ganz rechts.

111 Jungtalente im zweiten oder dritten Lehrjahr meldeten sich bis Anfang November für die Schweizer Meisterschaft für Kochlernende «gusto25» an. Damit verzeichnet die zwanzigste Ausgabe von «gusto» fast einen Viertel mehr Anmeldungen als im Vorjahr. Besonders stark gestiegen ist der Anteil der Lernenden im zweiten Lehrjahr. Sie machen fast achtzig Prozent der Teilnehmenden aus.

Für eine Teilnahme bei der von Belieferungs- und Abholgrosshändler Transgourmet/Prodega unter dem Patronat des Schweizer Kochverbandes organisierten Nachwuchsförderung musste eine Hauptspeise unter dem Motto «Special Cuts» ausgearbeitet werden. Gefragt waren spezielle Fleischzuschnitte vom Rind, zubereitet mit zwei verschiedenen Garmethoden. Zusätzlich wurden eine Stärkebeilage mit Produkten aus Schweizer Herkunft sowie zwei saisonale Schweizer Bio-Gemüse verlangt. Die Wettbewerbskommission des Schweizer Kochverbandes hat die Einsendungen – bestehend aus Kurzbeschrieben und Fotos – nun anonymisiert beurteilt und die besten sechs auserkoren.

Die «gusto25»-Finalteilnehmenden

Vorname Name Betrieb Ort Lehrjahr Ben Cesa Culinarium Alpinum Stans 3 Noah Ernst Betagtenzentrum Laupen Laupen 2 Céline Grossmann Stiftung für Betagte Münsingen 3 Nicolas Imholz Spannort Erstfeld 3 Tiziano Palazzo The Omnia Zermatt 2 Lorenz Schait The Dolder Grand Zürich 2

Spontanität ist gefragt

Noch nicht im Vorfeld kreiert wurde neu die Vorspeise. Vielmehr erfahren die Finalteilnehmenden die Zutaten für die «Mistery Soup» erst 30 Minuten vor dem finalen Wettkochen. Einzig an einer Suppeneinlage, ebenfalls gemäss vorgegebenem Warenkorb, können sie schon früher mit ihren Ausbildenden und Berufsschullehrenden tüfteln. Mit dieser Anpassung soll die Spontaneität mehr in den Vordergrund rücken.

Ihre eingereichte Hauptspeise hingegen können die Jungtalente nun mehr als drei Monate lang in ihren Ausbildungsbetrieben trainieren. Mitte Januar finden zudem zwei Kennenlern- und Trainingstage in der Berufsfachschule Baden statt. Dann treffen sich die Teilnehmenden zum ersten Mal und erhalten Tipps von Marco Steiner. Er ist Teammanager der Schweizer Kochnationalmannschaften. Auch werden die Finalteilnehmenden den Partnern von «gusto25» vorgestellt. Dazu gehören Presenting Partner Schweizer Fleisch, die Leading Partner Bell, Emmi, Hügli, Kadi und Valser sowie zahlreiche weitere namhafte Unternehmen und Vereinigungen.

Wettkochen und Jubiläumsshow im März 2025

Am 13. März schliesslich gilt es beim finalen Wettkochen in der Berufsfachschule Baden ernst. Die sechs Jungtalente haben dann insgesamt drei Stunden Zeit, um ihre Vor- und Hauptspeise live zuzubereiten. Bewertet werden sie dabei zuerst von einer Kochjury. Eine zweite Jury degustiert die Gerichte im Anschluss und vergibt ebenfalls Punkte. Die Rangverkündigung findet einen Tag später am 14. März im Rahmen von «gusto – the show» im Kongresshaus Zürich statt.

Der Branchenanlass mit jeweils rund 400 geladenen Gästen wird 2025 auch im Zeichen des zwanzigsten Jubiläums der erfolgreichen Nachwuchsförderung stehen. 2005 wurde ebenfalls im Kongresshaus Zürich der erste «gusto»-Sieger gekürt. Seither war die Schweizer Meisterschaft für Kochlernende für viele Talente das Sprungbrett zu grossen Karrieren. Auch dank der zahlreichen Kontakte, die sich durch eine Teilnahme ergeben. So gibt es bei «gusto» zum Beispiel traditionsgemäss lehrreiche Aufenthalte bei renommierten Kochprofis in der ganzen Welt zu gewinnen.

Bei «gusto25» führt der erste Preis für 14 Tage nach Singapur mit Kücheneinblicken bei Julien Royer im Restaurant Odette. Der oder die Zweitplatzierte wird für eine Woche nach Salzburg reisen und dort bei Martin Ebert im Restaurant Ikarus hinter die Kulissen schauen dürfen. Der dritte Platz beinhaltet eine Woche in der Zentralschweiz mit spannenden Tagen bei Mike Wehrle im Bürgenstock Resort.

Diesen Artikel teilen: