The Deacon – Premium Blended Scotch Whisky

Traditionelle kupferne Brennblasen, die im Destillationsprozess verwendet werden, sind die Inspiration für die atemberaubende Flasche von The Deacon. Das ikonische Design besticht in jedem Lokal. The Deacon ist eine meisterhafte Mischung aus rauchigen Festland- und torfigen Islay Malt Whiskys, welche ihm reichhaltige und rauchige Komplexität verleihen. Die Single Malts von Islay haben einen charakteristischen torfigen Rauchgeschmack und erinnern an ein Lagerfeuer mit seinem Rauchcharakter.

Wer ist The Deacon?

In der schottischen Sprache ist ein «Deacon» ein geschickter und tüchtiger Handwerksmeister. Die fachkundigen Destillateure, die hinter diesem Scotch stehen, werden dem Namen in voller Form gerecht. The Deacon zu sein bedeutet, der Beste zu sein, egal was man tut.

Pernod Ricard Swiss SA, Wallisellen

pernod-ricard-swiss.com

