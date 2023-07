Sein Ursprung hat der Over Proof in der Seefahrt. Als die Seemänner noch mit Rum entlöhnt wurden, mussten sie prüfen, ob der Rum nicht «zu stark» verwässert wurde. Dazu tränkte der «Gunner» sein Schwarzpulver im Rum und zündete dieses Gemisch an. Brannte es nicht, so war der Rum zu schwach und damit als Bezahlung nicht akzeptiert. Brannte es, so war er geprüft und akzeptiert und mit über 50 Vol.-% «Over Proof».

