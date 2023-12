Rebels 0.0% Malt Blend

Das junge Schweizer Unternehmen Rebels 0.0% präsentiert seine erste alkoholfreie «Whiskey Alternative» und zeigt, welches Potenzial in dieser Spirituose auch ohne Alkohol steckt.

Mit dem neuen Malt Blend kommt frische und innovative Bewegung in das «Wasser des Lebens», so die schottische und irische Bedeutung von Whisky. Diese Produktneuheit vereint den sanften Charme von Eiche mit süsser Vanille, Trockenfrüchten, Karamell sowie sanften Anklängen von Würze, und orientiert sich dabei an amerikanischen Whiskeys. Der Malt Blend trinkt sich pur auf Eis, perlt perfekt als Highball mit Cola und eignet sich vor allem für das Mixen von Drinks.

Freespirited Drinks AG, Zürich

rebels00.com

Diesen Artikel teilen: