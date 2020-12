Passend zur kalten Jahreszeit gibt es etwas noch nie Dagewesenes aus der Kronenhalle Bar: The Cocktail Edition No. I, bestehend aus einem fruchtigen Cognac, aromareichem Wermut gepaart mit einem würzigen Bitter aus der Heimat von Christian Heiss.

Cognac und Wermut gepaart mit einem würzigen Bitter. The Cocktail Edition Nr. I von Christian Heiss

Fix-fertig und sorgfältig in die Flasche abgefüllt. The Cocktail Edition No. I zeichnet sich als komplexen, vollmundigen und wärmenden Drink für gemütliche Stunden aus.

Die Empfehlung aus der Kronenhalle: geniessen Sie den Drink in einem Whisky-Tumbler mit einer Orangenzeste auf Eis. Für alle Kronenhalle-Liebhaber ein gelungene Geschenkidee, oder einfach zum selbst geniessen.

Erhältlich in der Kronenhalle Bar.

Preis 89.- CHF inkl. MwSt. (0.5l)

Kronenhalle Bar, Zürich

kronenhalle.ch

