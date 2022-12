Douglas Laing’s Timorous Beastie

Meet the Swiss Beast!

Meet the Swiss Beast!

Piep, piep, piep, man hat ihn einfach lieb. Und das nicht nur, weil die Schweizer Edition des Timorous Beastie «Schüüch’s Müüsli» wegen seinem originellen Label besticht, sondern vor allem auch aufgrund seines grandiosen und keineswegs schüchternen Geschmacks.

Die Schweizer Sonderabfüllung besticht einerseits mit Stoff aus der von Douglas Laing im Jahr 2019 erworbenen Micro-Destillerie Strathearn sowie einem ausgedehnten Finishing in einem Old Bear Cask der mehrfach prämierten Schweizer Whisky-Brennerei Langatun. Zwei leere, ehemals für den Langatun Old Bear verwendete Fässer, machten sich Anfang 2021 auf den Weg nach Schottland und veredelten das «schüchterne Biest» zu einem lebendigen und durchaus komplexen Whisky mit einladenden Noten von süsslich cremigem Honig, getrockneten Rosinen, saftiger Birne und frischem Malzzucker, gepaart mit würzigen Aromen von Ingwer, Wiesenkräutern und Vanille.

Die Abfüllung ist auf 632 Flaschen limitiert und unter anderem demnächst verfügbar in den Shops und Online bei Vinazion.

Haecky Import AG, Reinach BL

haecky.ch

Diesen Artikel teilen: