Er schrieb es in einem schwarzen Notizbuch nieder, das gut verschlossen aufbewahrt wird und bis heute ausschliesslich den Familienmitgliedern zugänglich ist. Das Geheimnis wird bis heute bewahrt. So viel darf aber gesagt werden: Likör Grand-St-Bernard ist eine raffinierte Komposition aus 30 Pflanzen, und es ist Honig, der ihm eine angenehme Süsse verleiht, und der Gelbe Grand-St-Bernard verdankt Safranstempeln seine goldene Farbe.

Traditionelles Design, neu überdacht

Der Likör, der in der Geschichte des Hospizes des Grossen Sankt Bernhard und jener der Distillerie in Martigny fest verankert ist, präsentiert sich zur Neulancierung in einer neuen Flasche.

Ihre ursprüngliche Form wurde beibehalten. Sie trägt aber eine neue, moderne und doch klassische Etikette, gestaltet vom talentierten Grafiker Karim Merzoug.

Zwei Varianten, zwei einmalige Geschmackserlebnisse

Den Likör Grand-St-Bernard gibt es in zwei Varianten mit völlig unterschiedlichen Charakteristiken:

Likör Grand-St-Bernard Gelb, 41 Volumenprozent

Das traditionelle Rezept aus 30 Pflanzen, mit Safran für die goldene Farbe und Honig für angenehme Süsse und Länge am Gaumen.

Likör Grand-St-Bernard Grün, 51 Volumenprozent

Er hat einen höheren Alkoholgehalt und enthält nebst den 30 Pflanzen des Originalrezepts weitere Pflanzen wie den Walliser Beifuss, die für einen intensiven, perfekt ausgewogenen und dank des Honigs angenehm lieblichen Geschmack sorgen.

Der Likör Grand-St-Bernard kann pur oder auf Eis genossen werden und ist ideal für die Zubereitung von Cocktails, die auf komplexen Pflanzenaromen basieren.

