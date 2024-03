IRLANDS ÄLTESTES PUB

Sean’s Bar, Athlone, Grafschaft Westmeath (seit 900)

Im Jahr 900 gründete Luain Sohn des Lewy hier ein Inn, das heute die Sean’s Bar ist. Es ist ein Gebäude voller Antike. Die alte Bar und Einrichtungen, der offene Kamin, die mit Sägemehl bedeckten Böden, sowie die mit antiken Stoffen bedeckten Wände, das sind die Hingucker, welche Sean’s Bar zu bieten hat.

Spezialitäten: Blended Irish Whiskey «Luain Edition» und Sean’s Bar Single Malt «Clonmacnoise»

Sean’s Bar

13 Main Street, Athlone, Westmeath

seansbar.ie

AUTHENTISCHE PROHIBITIONSBAR

The Blind Pig Speakeasy (seit 2011)

Geheime Passwörter, falsche Schaufenster und ein Hauch Gesetzlosigkeit, diese unterirdische Flüsterkneipe versetzt ihre Gäste zurück in die Zeit der Prohibition. Der Name «Blind Pig» kommt daher, dass die Polizei («Pig») dann und wann mal ein Auge zudrückte gegenüber den Schnapsräumen der Prohibitionszeit in den 1920er-Jahren.

Spezialitäten: Die «One For The Road»-Reihe für «den Schmuggler» in dir

The Blind Pig Speakeasy

18 Suffolk Street, Dublin

theblindpig.ie

EIN GEBÄUDE VOLLER DUBLINS REICHER GESCHICHTE

Café en Seine (seit 1993)

Ein ikonisches und beeindruckendes Restaurant und Nachtclub, situiert im Herzen von Dublins Stadtzentrum. Das Lokal verfügt über mehrere Bars, sowie einen gedeckten Pariser Strassengarten.

Spezialitäten: Abseits der Menu-Karte kann hier (fast) jeder Drink-Wunsch erfüllt werden

Café en Seine Restaurant & Late Bar

39/40 Dawson Street, Dublin

cafeenseine.ie

TOTENGRÄBER UND ALTERTÜMLICHES AMBIENTE

The Gravediggers (seit 1833)

John Kavanagh – Die Totengräber. Der Kosename entstammt der Tatsache, dass das Lokal in die Mauer des Gasnevin Friedhofs eingebaut ist. Totengräber kamen nach getaner Arbeit hierher ihren Durst löschen. Das Interieur wird im alten Stil gehalten, keine Musik oder TV, kein WiFi, ein durch und durch altertümliches Ambiente.

Spezialitäten: Eigene Interpretation von Pub-Gerichten, umfangreiche Bier-Auswahl

John Kavanagh – The Gravediggers

1 Prospect Square, Glasnevin, Dublin

johnkavanagh-the-gravediggers.business.site

DER ZUFLUCHTSORT FÜR LITERARISCHE UND VERLORENE

Grogan’s Castle Lounge (seit 1899)

In den 1970er-Jahren wurde das Grogans zu einem beliebten Treffpunkt und Zufluchtsort für die führenden irischen Schriftsteller, Dichter und Künstler jener Epoche. Daher wird das Lokal bis heute noch oft betitelt als: «A refuge for the literary and the lost».

Spezialitäten: Hervorragende getoastete Sandwiches

Grogan’s Castle Lounge

15 William Street South, Dublin

groganspub.ie

PUB, PARTYLOKAL, RESTAURANT UND NACHTCLUB

McGowans (seit 1949)

Dieses Lokal ist bekannt für seine grossflächigen Räumlichkeiten verteilt auf zwei Stockwerke. Es hat eine Cocktaillounge, Late Bar, Biergarten und Sportsbar. McGowans bietet alle Räume und ein Eventmanagement für diverse Anlässe an.

Spezialitäten: Wöchentlich neue Sonderangebote und Cocktails

McGowans

18 Phibsboro Road, Phibsboro, Dublin

mcgowans.ie

BAR, LOUNGE UND IRISCHE LIVE-MUSIK

O’Donoghue’s Bar (seit 1789)

Im Herzen der Stadt situiert und eines der ältesten Bars Dublins. O’Donoghue’s bietet jeden Abend irische Live-Auftritte von Musikern aus ganz Irland. Es ist ebenfalls ein beliebter Treffpunkt an Rugby- Wochenenden.

Spezialitäten: Gutes Guinness, grosse belegte Brötchen

O’Donoghue’s Bar

15 Merrion Row, Dublin

odonoghues.ie

EIN CHRONIST DER IRISCHEN HAUPTSTADT

The Palace Bar (seit 1823)

Das Stammlokal einiger namhafter wie auch zwielichtiger Figuren. Sowohl Dubliner Literatur Pioniere, Kabinettsminister wie auch Befürworter von Revolutionen und Verschwörungen besuchten dieses Lokal regelmässig. Bilder an den Wänden erinnern an einige geschichtsträchtige Momente, welche diese Bar seit 200 Jahren miterlebt hatte.

Spezialitäten: Produziert und verkauft unter eigenem Label diverse irische Whiskeys

The Palace Bar

21 Fleet Street, Dublin

thepalacebardublin.com

ZEITREISE INS 18. / 19. JAHRHUNDERT

Peruke & Periwig (seit 2014)

Das Ambiente und die Einrichtung widerspiegelt den Laden des Perückenmachers James Donoghue aus dem 19. Jahrhundert. Eine Vintage Bar, schwere Vorhänge vor den Fenstern, Kronleuchter, Kerzenlicht, ausgestellte Perücken – das Lokal versetzt seine Kunden zurück ins 18. / 19. Jahrhundert.

Spezialitäten: Preisgekrönte Cocktailkarte mit unkonventionellen, kreativen Cocktails

Peruke & Periwig

31 Dawson Street, Dublin

peruke.ie

MITTELALTERLICHES PUB

The Swan Bar (seit 1661)

Hier werden die Bürger Dublins seit sechs Jahrhunderten mit Nahrung, Unterkunft und sozialer Kultur versorgt. The Swan Bar ist ein authentisches viktorianisches Pub, das 1897 aus einem mittelalterlichen Gasthaus hervorgegangen ist. Die Rugby-Legende «Sean» Lynch ist einer der Besitzer dieser Bar und stellt einige Erinnerungen seiner Rugby-Karriere hier aus.

Spezialitäten: Pints und Pizza

The Swan Bar

58 York Street, Dublin

theswanbar.com

IRLANDS GRÖSSTE WHISK(E)Y SAMMLUNG

The Temple Bar (seit 1840)

Dieses Lokal besitzt über 2000 Whisk(e)ys, darunter teilweise seltene Exemplare. Es ist situiert im Herzen von Dublins Kulturviertel «Tempel Bar», welches als Zentrum des Nachtlebens in Dublin gilt. The Temple Bar bietet irische Live-Musik rund um die Uhr.

Spezialitäten: Grosse Auswahl an Pub-Sandwiches

The Temple Bar

47–48, Temple Bar, Dublin

thetemplebarpub.com

ZURÜCK INS GOLDENE ZEITALTER

Vintage Cocktailclub (seit 2012)

Diese Bar versetzt ihre Gäste zurück in die Zeit der 1920er-Jahre, die Epoche der Speakeasies, Flugpioniere und Stummfilm-Sternchen. Der Vintage Cocktailclub ist eine Oase der Ruhe inmitten des Herzens von Dublin. Vintage-Schmuck, antike Möbel und eine fantastische Dachterrasse laden zum Geniessen ein.

Spezialitäten: Umfangreiche Auswahl an Spirituosen und preisgekrönten Cocktails mit saisonalen Zutaten

Vintage Cocktail Club

15 Crown Alley, Temple Bar, Dublin

vintagecocktailclub.com

Diesen Artikel teilen: