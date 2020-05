Der Verband der bedeutendsten Spirituosenproduzenten und -distributoren SpiritSuisse, engagiert sich als Projektpartner bei «#HELPGASTRO». Die Solidaritätsinitiative für die Gastronomie in der Schweiz unterstützt die von der Corona-Pandemie existenziell betroffenen Gastro-Betriebe.

«#HELPGASTRO» macht es möglich, die von der Corona-Krise besonders betroffenen Gastronomie-Betriebe auf einfache und schnelle Art finanziell zu unterstützen. Geneigte Konsumentinnen und Konsumenten kaufen über das Online-Portal www.helpgastro.ch Gutscheine für kulinarische Erlebnisse in Lokalen ihrer Wahl und lösen sie nach deren Wiedereröffnung ein. So erbrachte finanzielle Vorschüsse helfen den Gastronominnen und Gastronomen in der ganzen Schweiz, die trotz der Schliessung ihrer Lokale weiterlaufenden Kosten zu decken. HELPGASTRO-Teilnehmende leisten damit einen Betrag zum Überleben ihrer Lieblingslokale.

Die Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe sind für die Mitgliederfirmen von SpiritSuisse langjährige und bedeutende Partner. Deshalb ist es für den Präsidenten von SpiritSuisse, André Parsic, «selbstverständlich und eine Herzensangelegenheit als Projektpartner bei Helpgastro mitzutun».

Die Kosten der Initiative «#HELPGASTRO» werden neben SpiritSuisse von weiteren Organisationen und Unternehmen getragen. Das solidarische Engagement aller Projektpartner macht es möglich, dass jeder einzelne vorinvestierte Franken aus der breiten Bevölkerung den Gastronomiebetrieben vollumfänglich als Einkommen zu Gute kommt.

Mehr Informationen unter www.helpgastro.ch