Savoy Terrasse Zürich

Ob für ein leichtes Mittagessen, Cocktails zur goldenen Stunde oder ein stimmungsvolles Dinner unter freiem Himmel – das Open-Air-Ambiente setzt neue Massstäbe für stilvolle Genussmomente mitten in der Stadt. Die Terrasse gliedert sich in einen Restaurantbereich sowie eine Bar-&-Lounge-Zone, wo Gäste nicht nur Signature-Cocktails und edle Weine, sondern auch ein hochwertiges Brasserie-Angebot geniessen können.

Die Karte bietet saisonale Klassiker mit internationalem Twist – von Boston Lobster und Peruvian Ceviche bis zum Alpine Salmon oder traditionellen Zürcher Geschnetzelten.

Öffnungszeiten

MO–SO: 12.00–22.00 Uhr, bei schönem Wetter

Savoy Terrasse – Mandarin Oriental Savoy, Zurich

Poststrasse 12

8001 Zürich

mandarinoriental.com

