Neu gestaltet – neu eröffnet

Savoy Terrasse Zürich

Das neue Design der Savoy Terrasse vereint urbanes Understatement mit zeitloser Eleganz.

Ob für ein leichtes Mittagessen, Cocktails zur goldenen Stunde oder ein stimmungsvolles Dinner unter freiem Himmel – das Open-Air-Ambiente setzt neue Massstäbe für stilvolle Genussmomente mitten in der Stadt. Die Terrasse gliedert sich in einen Restaurantbereich sowie eine Bar-&-Lounge-Zone, wo Gäste nicht nur Signature-Cocktails und edle Weine, sondern auch ein hochwertiges Brasserie-Angebot geniessen können.

Die Karte bietet saisonale Klassiker mit internationalem Twist – von Boston Lobster und Peruvian Ceviche bis zum Alpine Salmon oder traditionellen Zürcher Geschnetzelten.

Öffnungszeiten
MO–SO: 12.00–22.00 Uhr, bei schönem Wetter

Savoy Terrasse – Mandarin Oriental Savoy, Zurich
Poststrasse 12
8001 Zürich
mandarinoriental.com

