Eine Caffè Bar. Ein See. Mitten in Bern.

Idyllisch gelegen, mitten in der Stadt. Ästhetisch und kulinarisch ansprechend, aber simpel; international inspiriert, doch lokal verankert – dafür lebt die Caffè Bar Riva.

Zu den Werten, welche die Caffè Bar Riva verfolgen, gehört die Zusammenarbeit mit lokalen Mikrounternehmen. Dabei prägen Qualität, Kreativität und Nachhaltigkeit ihre Denk- und Handlungsweisen. So wird der Kaffee in höchster Qualität im Emmental geröstet. Lokal gebrautes Bier, veganes Eis am Stiel und Wein direkt vom Rebberg Wyssloch ergänzen ihr Angebot.

Für den morgendlichen Cappuccino, das entspannte Zusammenkommen mit Freunden oder das gelegentliche Bier in einer «Piazza-Atmosphäre»: Die Caffè Bar Riva gehört zu deinem Tag!

Öffnungszeiten

MO – FR: 08.00 – 23.00 Uhr

SA: 09.00 – 23.00 Uhr

SO: 09.00 – 18.00 Uhr

Caffè Bar Riva

Muristrasse 21e, 3006 Bern

caffebarriva.ch

