Basel von ganz oben

Morgens geniessen die Gäste ihr Frühstück, vom Chia-Pudding bis hin zum Sfogliatella, im hellen, modernen Innenraum, designt von Herzog & de Meuron. Mittags begeistern Salat-Bowls und knusprige Pinsa auf der imposanten 360°-Terrasse.

Am Abend werden verschiedene Aperohäppli aufgetischt, untermalt von dem beeindruckenden Lichtkonzept des weltbekannten Künstlers James Turrell. Was dabei natürlich nicht fehlen darf: Cocktails, Mocktails und Spritzer in allen Variationen.

Öffnungszeiten

DI – MI: 09.00 – 20.00 Uhr

DO – SA: 09.00 – 23.00 Uhr

B1 Rooftop Bistro

St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel

b1-rooftop.ch

