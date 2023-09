Da, wo sich die Barszene trifft

Vom 9. bis zum 11. Oktober ist die Barwelt wieder drei Tage lang in Deutschlands Hauptstadt vereint. Der Bar Convent Berlin lockt dieses Jahr wieder mit spannenden Ausstellern, einem vielfältigen Weiterbildungsprogramm und natürlich mit Barteams und Bartendern der Extraklasse.

Diesen Herbst werden die Berliner Messehallen erneut zum Treffpunkt der internationalen Barbranche. In insgesamt sechs Messehallen präsentieren sich drei Tage lang Spirituosen und Getränkehersteller aus aller Welt. Das BCB-Team erwartet derzeit rund 500 Aussteller aus 50 Ländern.

BCB macht Bar-Trends mit Hotspots sichtbar

Aber neben spannenden Produkten gibt es noch viel mehr zu entdecken. Bekannte internationale Bars haben in den vergangenen Jahren auf dem BCB schon mit besonderen Pop-up-Bars geglänzt. Dieses Jahr gibt es erneut zwei aufregende Bar-Hotspots, die zwei absolute Trendthemen direkt auf dem Messegelände in den Fokus rücken: Low & No als auch Agave-Spirituosen.

Vielseitiges BCB Bühnen-Programm

Natürlich bietet der BCB auch wieder ein umfassendes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten. Insgesamt wird es fünf Bühnen mit einem vielseitigen Angebot geben. Auf der Main Stage werden wieder bekannte internationale Barpersönlichkeiten Vorträge halten und es wird Panels zu branchenrelevanten Themen geben.

