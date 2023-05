Zero’si

Prickelnder Genuss ohne Reue

Es steckt bereits im Namen: Zero’si ist ein alkoholfreier Schaumwein in Blanc und Rosé. Er ist ein prickelnder Genuss für Erwachsene, ein spritziges Highlight für den Business-Apéro, ein erfrischender Begleiter für’s Tête-à-Tête, sogar ein Absacker, aber ohne abzusacken – one for the road.