Jeder Organic Vintage ist so einzigartig wie das Jahr, in dem die Gerste geerntet wurde, aus der er hergestellt ist. Der Organic Barley 2012 präsentiert sich geschmacklich mit der Intensität der puren Gerste. Die Bioqualität des Getreides verleiht dem Single Malt das gewisse Etwas mit cremiger Textur, Süsse und Aromen, die an Zitrushonig erinnern. Alter: 10 Jahre.

Lateltin AG, Winterthur

lateltin.com

