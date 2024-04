Alkoholfrei: Grundlagen, Rezepte & Pairings

Die Autorin Nicole Klauss führt uns in ihrem Buch «Alkoholfrei» in das Universum der nichtalkoholischen Getränke ein und erklärt, wie sie zubereitet werden, wie sie schmecken und zu welchen Gerichten sie passen.

Wir wissen es: Tee passt wunderbar zu Kuchen. Aber was bewirkt Tannin, und wie kommt es in alkoholfreie Getränke? Was bedeuten Volumen und Viskosität? Warum gehört Salz fast immer dazu, und wie können fermentierte Getränke neue Geschmacksnoten ins Glas bringen? Immer mehr Menschen trinken aus diversen Gründen keinen Alkohol.

In Bars oder Restaurants werden sie häufig auf die Softdrinkkarte verwiesen. Dass es auch besser geht, zeigt Nicole Klauss. Ihr neues Buch richtet sich an Barkeeper, Weinfachleute, Sommelièren, Gastronomen und Weinhändlerinnen, aber auch an alle kulinarisch Interessierten, die hie und da über den Glasrand hinausblicken möchten und mehr von einem Getränk verlangen, als bloss den Durst zu löschen.

Zum BAR NEWS-Shop

Diesen Artikel teilen: