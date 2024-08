Historischer Name – trendige Drinks

Nach kompletter Renovation hat Ende 2023 das «1178» in Luzern neu geöffnet und der Neustadt ein neues Trendlokal beschert, wo es sogar Enten und Pandas auf der Getränkekarte zu finden gibt.

Der Name «1178» ist eine Hommage an die Stadt Luzern, welche in diesem Jahr gegründet wurde. Nebst verschiedenen Cocktails von Klassikern bis Selbstkreationen besticht die Bar und die dazugehörige Lounge im UG vor allem durch ihre moderne Einrichtung und die aufgestellten Gastgeber. Seit Juni sind auch die Aussenplätze vor dem Lokal für die Gäste bereit, um den Sommer zu geniessen.

Öffnungszeiten

MI – DO: 17.00 – 00.30 Uhr

FR – SA: 16.00 – 02.30 Uhr

1178 – Bar Lounge

Sempacherstrasse 17, 6003 Luzern

1178.ch

Diesen Artikel teilen: