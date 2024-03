Neue Luxury Redefined Reihe

Diese besteht aus vollständig recyclebarem Papierzellstoff, ist plastikfrei und wird zu 100 Prozent mit grüner Energie hergestellt. Das zeigt, dass Premium Single Malt Scotch Whisky sowohl nachhaltig als auch ästhetisch schön sein kann.



Bruichladdich Eighteen

Der Bruichladdich Eighteen reifte hauptsächlich in Ex-Bourbon-Fässern und einer kleinen Anzahl von Weinfässern. Vollmundig und wunderbar duftend, mit Noten von Honig, Karamell und Zitrusfrüchten in der Nase und einem Medley aus tropischen Früchten und gerösteter, weicher Eiche am Gaumen.



Bruichladdich Thirty

Der Bruichladdich Thirty hat seine gesamte Reifezeit in handverlesenen Ex-Bourbon-Fässern verbracht. Er vereinigt die Süsse von gerösteter Eiche, Honig und weicher Vanille. Ein Hauch von dunkler Schokolade ergänzt das elegante, blumige Profil, während der sanfte Einfluss der Meeresluft nachklingt.



Lateltin AG, Winterthur

lateltin.com

Diesen Artikel teilen: