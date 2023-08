Mit Les Bons Sirops Morand noch einfacher

Der beliebte Cocktail ist auf sehr vielen Terrassen in der Deutschschweiz präsent und mehr und mehr auch in der Romandie. Ab sofort ist das Mixen des Cocktails auf der Basis von Holunderblüten-Likör oder -Sirup und weiterer Zutaten noch viel einfacher. In diesem Sommer wird die Linie Les Bons Sirops Morand mit dem Hugo-Sirup erweitert.

Mit kohlensäurehaltigem Wasser oder alkoholfreiem Schaumwein gemixt ergibt er einen herrlich erfrischenden Mocktail, mit Schaumwein und kohlensäurehaltigem Wasser gemischt einen Cocktail mit leichtem Alkoholgehalt.

Louis Morand Cie SA, Martigny

morand.ch

Diesen Artikel teilen: