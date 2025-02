André ist ein international renommierter Künstler und erster Graffitikünstler, der eine Figur anstelle des traditionellen Namens malte. Glenfiddich Grand Château ist ein 31 Jahre alter Whisky, der in amerikanischer und europäischer Eiche reift, bevor er in ikonischen Bordeaux-Weinfässern veredelt wird. Das Finish in Bordeaux-Fässern dauert 9 Jahre, was sehr ungewöhnlich ist für einen Single Malt Scotch Whisky.

Das Finish fügt Schicht um Schicht neue und unerwartete Aromen hinzu. Üppig und reichhaltig, karamellisierte Kirschen und Äpfel vermischen sich mit wärmenden Gewürzen und gerösteter Eiche; eine opulente und doch erdige Flüssigkeit, die fruchtig und gleichzeitig blumig ist. Grand Château erzählt die Geschichte zweier Welten und schöpft Inspiration und Charakter aus beiden, um Aussergewöhnliches zu schaffen.

Dettling & Marmot AG, Dietlikon

dettling-marmot.ch

Diesen Artikel teilen: