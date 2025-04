Diese explosive Kombination sorgt für ein unvergessliches Geschmackserlebnis, das deine Sinne belebt. Perfekt pur als erfrischender Shot oder als einzigartiges Highlight in deinem Apérodrink. Ingwergino lässt dich die feurige, unverwechselbare Seite von Bern entdecken. Hergestellt in liebevoller Handarbeit an der Aare.

Matte Brennerei Bar GmbH, Bern

mattebrennerei.ch

