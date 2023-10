Spiced / Flavoured Rum

Spiced oder Flavoured Rum sind ein Thema, welches die Rumwelt polarisiert: sind aromatisierte Rumsorten nur eine ungeliebte Modererscheinung oder eine willkommene Ergänzung der Produktpalette? Aktuell ist diese Kategorie allerdings sehr im Trend, Flavoured Rum und Spiced Rum stehen hoch in der Gunst der Rumkäufer und an der Bar.

Spiced Rum und Flavoured Rum sind Rumvarianten mit zusätzlichen Aromastoffen. Die beiden Begriffe bezeichnen in den meisten Fällen zwei unterschiedliche Produktkategorien. Das gilt jedoch nicht immer.

«Flavoured» lässt sich mit «aromatisiert» übersetzen. Im englischsprachigen Raum wird dieser Begriff generell für Rumsorten benutzt, die mit einem oder mehreren Aromazutaten versetzt sind, ganz gleich welcher Art. Damit sich ein alkoholisches Getränk überhaupt «Rum» nennen darf, muss es die Vorgaben der Spirituosenverordnung erfüllen. Das gilt auch für die Unterkategorie der Spiced und Flavoured Rums.

Das zur Herstellung von Spiced oder Flavoured Rum verwendete Grundprodukt muss aus Zuckerrohr hergestellt werden. In den meisten Fällen wird Melasse verwendet, jedoch gibt es auch Rumsorten aus Zuckerrohrsaft oder aus Sirup (Virgin Cane Honey). Der Mindestalkoholgehalt liegt in Europa in jedem Fall bei 37,5 Vol.-%.

Spiced Rum und Flavoured Rum: Was sind die Unterschiede?

Im engeren Sinne bezeichnet Flavoured Rum eine Rumvariante mit zusätzlichem Fruchtaroma. Für Flavoured Rum wird meist nur eine Frucht verwendet. Sorten mit einem Fruchtmix sind eher selten. Typische Aromen für Flavoured Rum sind Kokos, Ananas, Zitrusfrüchte, Mango, Passionsfrucht, Banane und diverse Beerenfrüchte.

Spiced Rum oder gewürzter Rum wird im Regelfall mit mehreren Aromazutaten vermischt. Spiced Rums sind daher spezielle Sorten, die insbesondere mit «Gewürzen » aromatisiert sind. Typische «Gewürze » für Spiced Rum sind Zimt, Gewürznelken, Piment, Muskat, Ingwer und natürlich Vanille. In der Praxis enthalten viele dieser Produkte allerdings nicht ausschliesslich Gewürze, sondern auch Fruchtaromen. Insbesondere Zitrusfrüchte werden gerne verwendet. Der Grund hierfür ist ein ausgewogener Geschmack des Endprodukts, denn der Fruchtanteil rundet das Geschmacksprofil ab. Neben Früchten eignen sich auch Kräuteraromen für die Herstellung von Spiced Rum.

Zur finalen Abrundung der Flavoured und Spiced Rums können zum Beispiel auch einige der folgenden Ingredienzen verwendet werden: Orangenschalen, Zitronenschalen, Kakao, Kaffee und Honig.

Ein Blick auf die Geschichte des aromatisierten Rums

Zuckerrohr ist eine sehr alte Nutzpflanze. Es gibt Hinweise, dass es schon vor Tausenden von Jahren im pazifischen Raum zur Gewinnung von Zucker aus dem Saft der Pflanze verwendet wurde. Mit den Seefahrern dieser Zeit kam das Zuckerrohr auch in andere Teile der Welt. Schon Perser und Araber nutzten es früh für kulinarische Zwecke.

Im Mittelalter gelangte die Pflanze in den Mittelmeerraum. Christoph Kolumbus (und nach ihm andere Seefahrer) brachte es 1493 auf seiner zweiten Seereise in die West Indies (wahrscheinlich die Insel Hispaniola) und damit in die heutige Karibik. Hier gab es ideale Anbaubedingungen für die Wärme liebende Pflanze.

Die Herstellung und der Handel mit dem ebenfalls erst im ausgehenden 17. und 18. Jahrhundert erstmals hergestellten Rum entwickelte sich bald zum lukrativen Geschäft. Seit dieser Zeit ist er fester Bestandteil auf dem Markt für alkoholische Getränke.

Aromatisierte Getränke sind so alt wie der Alkohol selbst

Alkoholische Getränke mit Aromen zu versetzen ist nicht neu. Man kann annehmen, dass bereits auf den karibischen Zuckerrohrplantagen der vergorene Zuckerrohrsaft gelegentlich mit Früchten oder Kräutern vermischt wurde.

Auch auf den (britischen) Schiffen, welche das rohe Destillat nach Europa brachten, wurde bereits ab dem 18. Jahrhundert die tägliche Rumration der Seeleute mit Wasser und falls vorhanden Zitrone und / oder Kräutern und Gewürzen verschnitten.

Der aktuelle Boom bei den aromatisierten Rumsorten lässt sich bis in die 80er-Jahre zurückverfolgen, als zunächst aromatisierter Wodka den Markt eroberte.

Obwohl es schon immer Flavoured und Spiced Rum auf dem Markt gab, etablierte sich beim Spiced Rum zunächst Captain Morgan im grossen Stil auf dem Markt. Die verschiedenen Produkte der Marke haben bis heute einen beträchtlichen Marktanteil. Wenngleich beim Captain Morgan Spiced Gold, dem Flagschiff der Marke, der Alkoholgehalt mit 35 Vol.-% unter dem gesetzlichen Alkoholgehalt von 37,5 Vol.-% in Europa liegt und dieser «Spiced Gold» daher als «Spirit Drink» verkauft werden muss.

Die Herstellung von Flavoured Rum

Für die Herstellung des Flavoured Rums werden bevorzugt helle Rumsorten genommen. Dies ist allerdings keine Verpflichtung, doch passt diese Art von Rum meist besser zu den Fruchtaromen als ein Rum mit schwerem, dunklem Eigengeschmack.

Beliebt ist der Rhum Agricole aus den französischen Überseegebieten, hergestellt aus frischem Zuckerrohrsaft. Auf einigen Inseln, z. B. Guadeloupe, sind Rhum Agricole mit eingelegten Früchten sehr beliebt und gelten als Delikatesse.

Der Fruchtgeschmack kann dabei durch natürliche Zutaten oder, eher im industriellen Massstab, durch künstlich hergestellte Aromen erzeugt werden. Preiswerter ist die Verwendung von synthetisch hergestellten Aromen. Der Hinweis «natürliches Aroma» in der Zutatenliste bedeutet nicht immer, dass dieses aus der Frucht stammt, nach der der Rum schmeckt. Beispielsweise wird Kokosaroma auch aus der Rinde des Massoia-Baums gewonnen. Ein Blick auf die Zutatenliste ist daher immer empfehlenswert.

Herstellung von Spiced Rum

Für Spiced Rum eignen sich neben den weissen oder nur kurz gereiften Rumsorten, insbesondere dunklere Rumsorten mit einem markanten Eigengeschmack. Diese Rums sollten kräftig genug sein, um das Endprodukt nach dem Aromatisieren immer noch nach Rum schmecken zu lassen.

Wie beim Flavoured Rum lassen sich bei der Herstellung entweder natürliche Rohstoffe und Extrakte oder künstlich hergestellte Geschmacksstoffe einsetzen. Die Kunst liegt darin, die verschiedenen Aromen so aufeinander abzustimmen, dass ein ausgewogenes Geschmackserlebnis entsteht. Wie zu erwarten ist das Ergebnis bei der Verwendung von vielschichtigen Naturaromen meist besser als beim Einsatz von synthetischen.

Flavoured Rum als auch Spiced Rum sind eine aufregende Erweiterung der Rumkategorie, die mit einer Vielzahl von Aromen und Geschmacksrichtungen die Sinne anspricht. Von fruchtigen und exotischen Aromen bis hin zu würzigen und süssen Noten bieten Flavoured und Spiced Rums eine breite Palette von Möglichkeiten für Rumliebhaber und Mixologen.

Mit einer stetig wachsenden Anzahl von Marken, die einzigartige und ansprechende Variationen anbieten, eröffnen sowohl Flavoured als auch Spiced Rums neue Horizonte für Genuss und Kreativität. Die Zukunft dieser Segmente verspricht spannende Innovationen, neue Geschmackserlebnisse und eine zunehmende weltweite Verbreitung.

In diesem Sinne ein Prost auf die Vielfalt und den Genuss.

