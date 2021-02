Perlen im Netz

How do I drink this?

Der Insta-­Account @howidrinkthis von Jess Arnott und Lewis Canavan wurde vor Kurzem leider gelöscht. Darin posteten die zwei Australier unmöglich zu trinkende Cocktails von Hobby­ Mixologen und Insta­Tendern – meist mit sehr direktem Kommentar. Unter dem Hashtag #HowIDrinkThis findet man jedoch nach wie vor Perlen – wie dieser Post von @agave_dro

Baby­-Yoda Cocktail

The Force is strong with this one. Der Baby­-Yoda Cocktail aus der nordirländischen Pizzeria/Bar «The Vault» besteht aus Vodka, Kiwi, Limettensaft, Zuckersirup und Bitters. Augen und Ohren des Master-­Jedi bestehen aus Oliven und Limette.

Our Baby Yoda cocktail has gone viral… Even Jennifer Aniston has shared it which is amazing! Thanks for all the love everyone 😂🙌🏻 Gepostet von The Vault am Mittwoch, 4. November 2020

Yesterday’s Limes

Oft sehr direkt und unzensiert berichtet der anonyme Twitter­Account @yesterdayslimes aus dem Arbeitsalltag eines amerikanischen Barkeepers (oder einer amerikanischen Barkeeperin?).

The Government: Yeah, sorry that you can’t work. But can’t you live off of your savings for awhile? You’ve got some savings, right?



Me: Ummm… pic.twitter.com/zH8kNeYYl8 — Yesterday’s Limes (@yesterdayslimes) January 1, 2021

Bernie als Nighthawk

Im Januar lief das Internet heiss mit Memes des US­-Senators Bernie Sanders. Unser Liebling: Bernie als Nighthawk im Ölgemälde des amerikanischen Malers Edward Hopper.

ASMR­-Bartender­Videos

Die Nackenhaar aufstellenden ASMR-­Videos gibt es auch aus der Welt der Cocktails. Schwierig wegzuschauen, auch wenn man es eigentlich nicht sehen möchte…

Beispiel 1:

Beispiel 2:

