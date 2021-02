Spirituosen dürfen in der Schweiz nicht an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden; Bier und Wein nicht an unter 16-Jährige. Die Überprüfung des Alters stellt das Personal immer wieder vor Probleme, geschieht dies doch oft in einem hektischen Umfeld.

Dies führt immer wieder dazu, dass Alkohol an Jugendliche abgegeben wird, die das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter nicht erreicht haben. Und dies, obwohl das Barpersonal das Alter der Kundinnen und Kunden überprüft hat.

Auch die jährlich durchgeführten Alkoholtestkäufe zeigen, dass es beim Alkoholverkauf immer wieder zu Verstössen kommt. Dabei ist die Quote in der Kategorie «Bars» seit Jahren am höchsten im Vergleich zu anderen Verkaufsorten.

So wurde in Bars 2019 in rund einem von drei Fällen illegal Alkohol an Jugendliche abgegeben. In Bars ist es aufgrund der Umstände oft besonders schwierig, mindervon volljährigen Jugendlichen zu unterscheiden.

Das Blaue Kreuz hat deshalb in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Zollverwaltung eine App entwickeln lassen, die das Personal bei der Altersprüfung unterstützt.

Mit Jalk ID-Scan, so der Name der App, kann das Barpersonal – oder schon der Türsteher – das Alter anhand der Ausweisdokumente der jugendlichen Kunden schnell und zuverlässig prüfen. Die App funktioniert unabhängig von der Lichtsituation, da die Taschenlampe des Handys bei der App-Nutzung automatisch aktiviert wird.

Jalk ID-Scan kann kostenlos auf jedes Smartphone heruntergeladen werden und funktioniert wie folgt: Das Verkaufspersonal scannt das Identitätsdokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder Aufenthaltsgenehmigung). Die App zeigt das Resultat innert Sekunden nach einem Ampelsystem an:

«Rot»: Es darf gar kein alkoholisches Getränk an den Kunden (unter 16 Jahren) verkauft werden.

«Orange»: Der Kunde ist zwischen 16 und 18 Jahre alt und darf gegorene Getränke (Bier, Wein, Apfelwein), aber keine spirituosenhaltigen Getränke kaufen.

«Grün»: Der Kunde ist älter als 18 Jahre und darf deshalb alle Arten von alkoholischen Getränken kaufen.

Datenschutz gewährleistet

Da beim Scannen der ID keine Fotos aufgenommen und keine Daten gespeichert werden, entspricht die App auch den Anforderungen des Datenschutzes. Die erfassten Altersangaben werden umgehend wieder gelöscht. Das Ergebnis der Überprüfung ist nur einmal, für wenige Sekunden auf dem Gerät sichtbar.

Ein wichtiger Vorteil der App ist, dass sie auch im Flugmodus, ohne Verbindung zu einem Netzwerk, funktioniert. Sie kann daher problemlos in einer Bar oder einem Club im Untergeschoss verwendet werden.

Jalk IDScan ist ab sofort für alle Interessierten kostenlos verfügbar und kann im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden.

