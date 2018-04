Ohne Zweifel, unter den besten Cocktailbars und kreativsten Betriebsstätten von Sydney nimmt es eine ganz besondere Position ein. Angefangen beim selbst gemachten Soda bis hin zu den schrägen, aber äusserst spannenden Kreationen bei den Cocktails ist das PS40 unter der Führung von Thor Bergquist eine Reise wert und sollte auf dem Weg nach Down Under auf alle Fälle auf dem Radar sein.

Über Thor Bergquist

Thor hat in der Gastroszene schon vieles durchgemacht. Er ist 32 Jahre alt und zusammen mit seinem Partner Michael Chiem Mitbesitzer des PS40 und des PS Soda. Gestartet hat Thor seine Karriere in Neuseeland, wo er in vielen verschiedenen Orten gearbeitet hat. Das reicht vom Barista in lokalen Cafés, über Küchengehilfe bis zum Bargehilfen in einem Drum and Bass Club. Erst aber, nachdem Thor nach Melbourne gezogen ist, hat er seine Karriere wirklich ernst genommen.

Er hatte Glück und bekam eine Stelle bei «Der Raum» und hatte dort die Gelegenheit, mit kreativen und inspirierenden Menschen zusammenzuarbeiten, welche aber das Leben nicht zu seriös nahmen. Dort hat Thor auch Luke Whearty, Besitzer vom Operation Dagger (BAR-NEWS 2-2017) kennengelernt, aber auch Matthew Bax, welcher mit Chef Ryan Clift die Bar Tippling Club in Singapur geführt hat.

«Der Raum» war eine wunderbare Herausforderung, welche die Grenzen der Barkeeper immer wieder neu definierte. Kreativität mit neuen Zutaten, moderne Techniken, alles sehr stark beeinflusst vom Fat Duck, Noma oder auch El Bulli zu seiner Zeit. Immer wieder ergaben sich Kollaborationen mit Restaurants und so hat sich Thors Stil über die Zeit entwickelt und ihn enorm bereichert. Durch das Zusammenarbeiten mit den kulinarischen Tempeln hatte Thor die

