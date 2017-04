Ich war noch nie in Athen, aber wollte schon immer mal in die Stadt, welche vollgepackt ist mit Geschichte. Nach einigen Recherchen realisierte ich, dass Athen eine sehr lebendige Barkultur pflegt, speziell in der Innenstadt im Psirri-Viertel. Baba Au Rum, welches prägend ist für die Entwicklung der Cocktailkultur in der Stadt, gibt es seit 2009. Ich musste den Besitzer dieser wunderbaren Bar treffen.

Über Thanos Prunarus

Es passiert nicht oft, dass man in eine Stadt kommt, in der man noch nie war, ein Bartenderportrait plant und am Ende so viel Historisches und Aktuelles darüber lernt. Mit Thanos Prunarus, der sich selber Athenologe nennt, könnte man stundenlang über seine geliebte Stadt sinnieren. Er ist ein wohlüberlegter Mensch. Eine Prise Philosophie erscheint in seiner Ausdrucksweise. Er denkt viel über seine Umgebung nach – die Leute, die Stadt, die überwältigende Geschichte, die auf den Schultern dieses atemberaubenden Ortes liegt. Thanos sorgt sich sehr um Athen.

Der heute 46-Jährige hat aber nicht sein ganzes Leben hier verbracht. Er hat Tourismus-Management in Kreta studiert und danach an verschiedenen Orten gearbeitet. In Thessaloniki als Hotel-Rezeptionist, aber auch in anderen Bereichen im Verkauf. Er ging für ein Jahr nach London, wo er Erfahrung sammelte im Service, als Barista und am Ende als…

«Bartender International»

Wir wollen internationale Bartender den Leserinnen und Lesern etwas näher bringen. Etwas über Ihre Person erzählen und jeweils auch zeigen, wie sie leben. Mit dieser Rubrik haben wir Daniel Staub beauftragt, uns jeweils den Inhalt zu liefern. Daniel Staub betreibt seit einiger Zeit einen eigenen Blog, wo er spannende Begegnungen aus der internationalen Barszene präsentiert. Schauen sie rein: Schauen Sie rein: www.thepouringtales.com oder liken Sie die Seite auf www.facebook.com/thepouringtales.

Den ganzen Artikel lesen Sie in der Printausgabe 1-2017 des Fachmagazins BAR-NEWS.

2-Jahres-Abo zum Spezialpreis

Bestellen Sie jetzt ein 2-Jahres-Abonnement BAR-NEWS zum Spezialpreis im Webshop!

BAR-NEWS Abo