Swiss Beer Award 2024

Welches Bier schmeckt am besten? In der Trafohalle in Baden wurden am 9. und 10. Januar 2024 über 550 verschiedene Biere von Schweizer Brauereien degustiert. Die Besten werden mit Gold, Silber oder Bronze an der «Swiss Beer Award-Night» im Frühling 2024 ausgezeichnet.

Die Schweizerinnen und Schweizer lieben Bier – und das in ihrer ganzen Vielfalt. Dass die Schweiz ein echtes Brau- und Bierparadies ist, zeigt der diesjährige «Swiss Beer Award» – die nationale Prämierung von Bieren verschiedenster Stile, welche von Brauereien in der Schweiz oder Liechtenstein gebraut werden. Bis Mitte Dezember 2023 konnten alle offiziell registrierten Brauereien ihre Biere einsenden und sich der Herausforderung des strengsten Bier-Awards stellen.

Über 550 Biere wurden degustiert

Eingesendet wurden rund 550 verschiedene Biere – das ist ein neuer Rekord. Nach einer labortechnischen Analyse und der Kontrolle der Etikette auf lebensmittelgesetzliche Konformität wurden die Biere nun während der letzten Tage in der Trafohalle in Baden von rund 80 Bier-Expertinnen und -Experten degustiert und sensorisch bewertet. Renommierte Bier-Sommeliers, Bier-Sensorikerinnen und -Sensoriker sowie Braumeisterinnen und -meister haben sich in 24 Teams zusammengetan und die Biere höchst genau auf ihre sensorischen Merkmale geprüft. «Das Typische bei diesem Bier ist, dass es nach Banane schmeckt und eine gute Frische hat», sagte Biersommelier Christian Suter bei einer seiner Verkostungen. Aber auch das Auge trinkt mit und spielt in die Bewertung der Jury ein. So erklärte Bier-Sommelière Martina Trottmann: «Es muss schön sein. Eine schöne Schaumkrone ist immer appetitlich.»

Swiss Beer Award im Frühling

Doch welches Bier schmeckt nun am besten? Rund ein Drittel der 550 Biere hat die Chance, mit dem begehrten Swiss Beer Award-Label ausgezeichnet zu werden. Die besten Biere ihrer Kategorie werden dabei mit Gold, Silber und Bronze gefeiert. Die Preisverleihung findet an der «Swiss Beer Award-Night» vom 18. April 2024 statt. Marcel Kreber, Direktor Schweizer Brauerei-Verband, sagt: «Es ist eigentlich die Oscar-Verleihung der Bierbrauer-Szene in der Schweiz. Denn am 18. April kommen wirklich die besten der Schweizer Brau-Szene nach Baden und dann werden wir gemeinsam die besten Biere küren.»

Welche Biere die Fach-Jury am meisten überzeugen konnten, wird sich also im Frühling zeigen. Sicher ist, die Schweiz wird mit knapp 1’200 offiziellen Braustätten und ihrer immensen Biervielfalt zurecht als Brau- und Bierparadies bezeichnet.

Über den Swiss Beer Award

Beim Swiss Beer Award handelt es sich um die nationale Prämierung von Bieren verschiedenster Stile, welche von Brauereien in der Schweiz oder Liechtenstein gebraut werden.

Der Swiss Beer Award hat zum Ziel, die schweizerische Braulandschaft mit ihrer immensen Biervielfalt und Qualität in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Mit knapp 1’200 offiziellen Braustätten kann die Schweiz zu Recht als Brau- und Bierparadies bezeichnet werden. In Zusammenarbeit mit der Labor Veritas AG und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) sowie ausgewiesenen Bier-Sommeliers und -Sensorikerinnen sowie -Sensoriker werden die Biere nach strengen Beurteilungskriterien labortechnisch untersucht und sensorisch bewertet.

Breit abgestützter Steuerungsausschuss

Der Swiss Beer Award ist breit abgestützt. Im Steuerungsausschuss (Steering Committee) sind folgende Organisationen vertreten:

Schweizer Brauerei-Verband

Die freien Schweizer Brauereien

Schweizerische Braumeistervereinigung

Gesellschaft zur Förderung der Biervielfalt

Bio Suisse

Labor Veritas AG

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Der nächste Swiss Beer Award findet 2025 statt!

Schweizer Brauerei-Verband (SBV), Zürich

swissbeeraward.ch

Diesen Artikel teilen: