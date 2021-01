Karine Finck ist neue Leiterin Personal

Im Oktober 2020 hat Karine Finck ihre Tätigkeit als Leiterin des Bereichs Personal bei der Feldschlösschen Getränke AG aufgenommen. Das neuste Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens ist eine HR-Expertin und verfügt über langjährige Erfahrung in Führungspositionen.

Karine Finck ist seit Oktober 2020 Leiterin Personal und Geschäftsleitungsmitglied der Feldschlösschen Getränke AG. Zuletzt war sie Chief Human Resources Officer bei einem renommierten Uhrenunternehmen in der Schweiz. Davor war sie in Führungspositionen in international tätigen Unternehmen aus verschiedenen Branchen, u.a. Getränkeverpackungen und Reisen.

Die 48-jährige Karine Finck verfügt über ein Executive MBA (Business Administration) von der Universität LaSalle, USA und hat sich laufend weitergebildet in der digitalen Transformation von HR-Prozessen sowie in Personalentwicklung und Coaching.

Die gebürtige Französin spricht neben Französisch fliessend Deutsch und Englisch. Mit Karine Finck sind bei Feldschlösschen weiterhin drei von neun Positionen der Geschäftsleitung von weiblichen Mitgliedern besetzt.

Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden

feldschloesschen.swiss

