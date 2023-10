Jörg Arnold wird General Manager

Per 1. Oktober ändert sich die Leitung des The Chedi Andermatt. Der neue General Manager verfügt über 35 Jahre Erfahrung.

Jörg Arnold übernimmt am 1. Oktober 2023 die Leitung des The Chedi Andermatt als General Manager; gleichzeitig wird er Cluster Director Hotels Andermatt von Orascom Hotels Management. In dieser Funktion wird er das Wachstum der Hotels sowie die Entwicklung zur Prime Alpine Destination weiterführen.

Jörg Arnold (Jg. 1960) war zuletzt General Manager der 5-Stern-Hotels Storchen und Widder in Zürich sowie Alex in Thalwil. Der gebürtige Urner verfügt über 35 Jahre Erfahrung im internationalen Tourismus und Hotelbusiness sowohl in strategischer als auch operativer Führung.

