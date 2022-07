Genuss-Tourismus Schweiz

Vom Gin-Workshop über die Brennereiführung bis hin zum Tag der offenen Tür – der Genuss-Tourismus hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen.

Wer sich in der Schweiz mit dem Thema Genuss befassen will, hat auf engstem Raum zahlreiche Möglichkeiten. Viele Brau- und Brennereien heissen ihre Gäste gerne persönlich willkommen.

Zentralschweiz

Kirsch-Sarkophag-Besichtigung

Im Gründerhaus des Rigi-Kirschs – dem ersten Jahrgangskirschhaus der Welt – befindet sich das kulinarische Kirscherbe der Schweiz. Marken wie Etter, Dettling, Fassbind, aber auch Jahrgangskirschbrände von längst stillgelegten Kirschbrennereien werden hier aufbewahrt, gehegt und gepflegt. Tauchen Sie ein in die multisensuale Kirschsensorik und lernen Sie die Vielfalt von Edelkirschbränden kennen.

Kirschstrasse Schweiz GmbH

Kirschstrasse 1, 6414 Oberarth

kirschstrasse.ch

Leidenschaft für hochwertige Destillate

Als eine der wenigen Distillerien in der Schweiz produzieren wir als Basis für unseren Lakeside Gin zuerst den Snowside Vodka aus 100 Prozent Schweizer Gerste. Auch für unsere Single Malt-Whiskys wird eigens für uns angebaute Braugerste aus der Region verwendet. Diese wird natürlich ebenfalls in der Schweiz gemälzt. Besuchen Sie unsere einzigartige Boutique-Brennerei und tauchen Sie ein in die Welt der Getreide-Destillate.

See-Distillerie Beckenried AG

Buochserstrasse 52, 6375 Beckenried

see-distillerie.ch

info@see-distillerie.ch

Gin-Rundgang

Kreieren Sie Ihren eigenen Gin. In unserer Gin-Tour zeigen wir Ihnen die handwerkliche Produktion. Nach der Einführung in die Herstellung des Gins, kreieren Sie in kleinen Teams Ihren eigenen Gin. Der Workshop eignet sich als Teamevent. Termine sind nach Absprache möglich. Ihre Anfrage nehmen wir per E-Mail an rundgang@diwisa.ch oder unter +41 41 972 73 60 entgegen.

DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23, 6130 Willisau

diwisa.ch

Ostschweiz

Kräuterwelt in Appenzell – Erlebnis für alle Sinne

Beim Besuch der Kräuterwelt kommen Sie dem gut gehüteten Geheimnis näher: dem Originalrezept des Appenzeller Alpenbitters. Auf dem Rundgang ist Spannendes über die 42 Kräuter, die Appenzeller Brenntradition und die Geschichte des Familienbetriebs zu erfahren. Erlebnis und Unterhaltung sind garantiert. Danach degustieren Sie die Spezialitäten des Hauses. Kostenlose Führungen für Gruppen ab 10 Personen.

Appenzeller Alpenbitter AG

Weissbadstrasse 27, 9050 Appenzell

kraeuterwelt.ch

Brennereiführung mit Degustation

Säntisblick-Destillerie

Erleben Sie mit Ihren Freunden, Arbeitskollegen oder Kunden eine unvergessliche Brennereiführung mit Degustation bei Bruno Eschmann in seiner Säntisblick- Destillerie. Tauchen Sie ab in die Genusswelt von Vieille Prune, Whisky und Gin. Erfahren Sie mehr über die Handwerkskunst des Destillierens. Lassen Sie sich Zeit und entdecken Sie die Vielfalt der Aromen in Nase und Gaumen. Brennereiführung, Whiskytasting, Gin-Workshop.

Qöllfrisches aus Appenzell

Bei einem spannenden Rundgang durch unser Besucher-zentrum «Brauquöll» (nicht durch die Brauerei) erfahren Sie alles, was Sie schon immer über das Appenzeller Bier und Säntis Malt Whisky wissen wollten. Auf Anmeldung bieten wir abwechslungsreiche Blind-, Bier- und Whisky- Degustationen an. Anschliessend haben Sie die Möglichkeit, im Brauquöll-Shop Ihr Lieblingsbier und diverse Fan-Artikel zu erwerben.

Besucherzentrum Brauquöll

Brauereiplatz 1, 9050 Appenzell

brauquöll.ch

Whisky Safe – Investition in flüssiges Gold

Begeistert von der Vorstellung, einen eigenen Whisky mitzugestalten und den Reifeprozess aktiv zu verfolgen und zu steuern? Als Projekt «Whisky Safe» bieten die Macher des Appenzeller Säntis Malt Whisky nun jedem Genuss-Abenteurer die Möglichkeit auf ein eigenes Fass.

Die haus eigenen Experten führen Sie individuell und beratend durch das Fasslager mit über 2 000 Fässern. Lassen Sie sich inspirieren und begeistern.

Whisky Safe AG

Brauereiplatz 1, 9050 Appenzell

whiskysafe.ch

MoMö – Mostindiens Nationalmuseum

Ihr nächster Team-Event? Wir veranstalten für Gruppen massgeschneiderte Tastings und Workshops rund um die Themen Cider und Destillate. In authentischer Atmosphäre und unter fachmännischer Leitung erhalten Sie und Ihr Team einen unterhaltsamen Einblick in die Schweizer Trinkkultur. Anfragen an: momoe@moehl.ch

MoMö – Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum

St. Gallerstrasse 213, 9320 Arbon

momoe.ch

Graubünden

Orma: höchstgelegene Whisky-Destillerie der Welt

Auf 3’303 m ü. M. destilliert Orma einzigartige Whisky- Editionen, Single Malts und Gins. Die Destillerie auf dem Corvatsch im bezaubernden Engadin kann man erleben und besichtigen. Eine 90-minütige Führung mit Tasting kann online gebucht werden. Mehr Informationen finden Sie unter: www.ormawhisky.com

ORMA Swiss Whisky Ltd.

Bergstation, Via dal Corvatsch 73, 7513 Silvaplana

ormawhisky.com

Zürich

Streulis Privatbrennerei

Erleben, sehen, verkosten. Aus Tradition und Fortschritt entstehen bei Streulis Privatbrennerei ganz aussergewöhnliche Destillate. Lassen Sie sich vom Brenner des Jahres 2020 einen Einblick in die Kunst des Brennens geben. Degustieren Sie verschiedene goldprämierte Produkte und entdecken Sie die Vielfalt der Fruchtaromen. Oder buchen Sie einen kulinarischen Genussabend in unserer tollen Location.

Streulis Privatbrennerei

Rietwiesstrasse 139, 8810 Horgen

streulis.ch

Wallis / Romandie

Distillerie Morand

Möchten Sie die Distillerie Morand besuchen und miterleben, wie unsere Produkte hergestellt werden? Wir organisieren Gruppenbesuche. Besuche können durch eine Degustation unserer Produkte und Cocktails abgerundet werden. Wir freuen uns, Sie bei uns willkommen zu heissen. Um Ihre Besuche zu buchen, schreiben Sie uns an visites@morand.ch

Louis Morand & Cie. SA

Rue de Plaisance 2, 1920 Martigny

morand.ch

