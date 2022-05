Die Schweizer Spirituosenmarke Trojka ist eine Erfolgsgeschichte – und wird ab sofort CO2-neutral produziert. So können jährlich rund 1'630'000 kg CO2 eingespart werden.

Die Schweizer Spirituosenmarke Trojka wird ab sofort CO2-neutral produziert.

Es gibt wohl kaum jemanden in der Schweiz, der sie nicht kennt: die vielfältigen Liköre von Trojka, die im Herzen der Schweiz in Willisau produziert, abgefüllt und von dort aus in die weite Welt hinaus vertrieben werden. Trojka vermittelt Lebensfreude und ist immer dort anzutreffen, wo Menschen zusammenfinden, um gemeinsam Spass zu haben.

Mit dem Easy Mixer Konzept ist die Marke vor allem bei all jenen beliebt, die gerne unkompliziert und schnell einen leckeren Drink zubereiten wollen. Einfach viel Eis in ein Glas, 4 cl Trojka mit einem Mixgetränk nach Wahl mischen und – fertig! Ein Drink, der beim Apéro auf der Terrasse ebenso gut schmeckt wie im Club.

Innovation für eine grüne Zukunft

Mit ihren in über 12 Farb- und Geschmacksvarianten erhältlichen Likören hat sich Trojka seit ihrer Markteinführung im Jahr 1994 zu einer der grössten Spirituosenmarken der Schweiz entwickelt. Das Erfolgsrezept scheint klar: Trojka ist seit jeher ein innovativer Brand, dem es stets gelungen ist, am Puls der Zeit zu stehen. Und das soll auch weiterhin so bleiben – weshalb Trojka ab sofort als eine der ersten Spirituosen auf dem Markt klimaneutral produziert wird.

Dank dieser Massnahme können nun jährlich rund 1’630’000 kg CO2 eingespart werden. Durch die Zusammenarbeit mit ClimatePartner werden die CO2-Emissionen mit einem Projekt in Odisha, Indien, kompensiert. Konkret geht es dabei um den Betrieb von Filteranlagen, die Trinkwasser bereitstellen. Trojka schützt damit nicht nur die Umwelt, sondern ermöglicht es den Menschen auch, sauberes Trinkwasser zu geniessen – und das an einem Ort, an dem dies keine Selbstverständlichkeit ist.

