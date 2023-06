Jedes zweite Jahr prämiert DistiSuisse die besten Schweizer Spirituosen. Es handelt sich dabei um die wichtigste Spirituosenauszeichnung der Schweiz und stellt das bedeutendste nationale Gütesiegel dar. Spirituosenproduzenten können sich noch bis Ende Juni 2023 in insgesamt 19 verschiedenen Kategorien anmelden.

In der Vergangenheit haben über 100 Betriebe an der Prämierung teilgenommen. Alle Teilnehmenden erhalten eine umfassende Produktebeurteilung der eingereichten Proben. Dies ermöglicht den Produzenten eine Standortbestimmung. Sämtliche eingereichten Produkte werden vom Labor METAS auf den Alkoholgehalt % Vol. analysiert. Kategoriensieger zusätzlich auf Methanol, Ethylcarbamat, bzw. Thujon, je nach Produkt. Die besten eingereichten Produkte werden mit einer Gold- oder Silberbewertung ausgezeichnet.

Eine Neuerung gibt es bei der diesjährigen Prämierung in der Gin-Kategorie. Hier haben die Einreichenden die Wahl, ob das Produkt pur bewertet werden soll oder die Kombination mit Tonic in die Bewertung miteinfliesst.

Die Prämierungsfeier findet am Freitag, 13. Oktober 2023 in der Markthalle in Basel statt.

Weitere Infos siehe www.distisuisse.ch

