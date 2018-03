Du bist Barkeeper oder du kennst einen Barkeeper, welcher das Profil zum «Barkeeper of the year» mitbringt, dann erfasse die Angaben hier:

Die fünf Nominierten werden inkognito durch eine neutrale Jury am Arbeitsplatz besucht und bewertet. Anschliessend wird die endgültige Platzierung der ersten drei Plätze aufgrund der Bewertungen in den Phasen 2 und 3 gemacht. Die drei Erstplatzierten ziehen dann ins grosse Finale ein und werden an die Award-Verleihung 2018 eingeladen.

4. Award Night

Am 12. September 2018 werden an der Award-Verleihung die drei Finalisten auf der Bühne nochmals ihren Fancydrink mixen und sich der Jury präsentieren. Der Gewinner / die Gewinnerin wird an diesem Abend zum BARKEEPER OF THE YEAR 2018 gekürt.